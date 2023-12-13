Konya'da 13 yaşındaki çocuğa nişan skandalı! Aileden rezil savunma: Kızımız iri 19 gösteriyor
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 13 yaşında nişanlandırılan C.S. ile 28 yaşındaki Ali G.’nin aileleri tepki çeken olayı skandal ifadelerle savunarak, durumun normal olduğunu söyledi. 13 yaşındaki C.S.'nin amcasının eşi Şerife G. de 13-14 yaşlarında köyde onlarca kişinin nişanlandığını öne sürerek, "İnsanlar abartmayı seviyor. Hem bizim kızım 13 yaşında değil 14 yaşında ve kemikleri iri, 19 gibi duruyor. Hatta iri duruyor diye biz okula göndermek istemiyoruz." dedi.
7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medyada yayınlanmasının ardından Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından 13 yaşındaki C.S., savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp yurda yerleştirildi.
İLK YAŞANIYORMUŞ GİBİ ABARTILDI
Milliyet'te yer alan habere göre; Her iki aile de durumun abartıldığını savundu. C.S.'nin babası Osman S., kızının 14 yaşında olduğunu, kızını nişanladığı Ali G.'nin ise 25 yaşında olduğunu öne sürerek, "Kızım bir yıldır bu çocukla konuşuyor. Biz de öğrenince laf söz olmasın diye söz kestik. Yaşı gelince de evleneceklerdi. Ama sanki bu olay ilk kez yaşanıyormuş gibi abartıldı" dedi.
Baba, köyde bu yaşlarda evliliklerin normal olduğunu belirtti.
İFADEMİZİ GEREKLİ YERLERE VERDİK
Ali G.'nin babası Fikret G. de, 'İkisinin rızası da varmış. Bunlar zaten bir yıldır konuşuyormuş. Biz de gelip Allah'ın emriyle istedik, ailesi de verdi. Zorla bir şey olmuş değil. İfademizi de gerekli yerlere verdik' diye konuştu.
'SÖZ KESTİK Mİ HER ŞEY BİTER'
Ali G.'nin amcası Hasan G. ise "Medya her şeyi çok abarttı, tüm abartan medyaya dava açacağız. Çocuklar zaten bir yıldır konuşuyormuş, hata yapmasınlar diye biz de söz kestik. Bizde söz kestik mi her şey biter. Eğer ölmezlerse o evlilik gerçekleşir. Yaşları gelince de evlendireceğiz. Biz zaten 'Dün söz kestik bugün hemen evlendirelim' demedik ki. Her şeyin bir zamanı var, biz de zamanını bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
'BURADA HERKES BU YAŞTA EVLENİYOR'
13 yaşındaki C.S.'nin komşusu ise 'Bu köyde sanki bunlar ilk olmuyormuş gelip bu garibanları mı buldunuz. Burada herkes bu yaşta evleniyor' dedi.
KIZIMIZIN KEMİĞİ İRİ
13 yaşındaki C.S.'nin amcasının eşi (yengesi) Şerife G. de 13-14 yaşlarında köyde onlarca kişinin nişanlandığını öne sürerek, şunları söyledi: "Bu köyde kaçan çok fazla var onun önüne geçmek istedik. Ablası da bir yıl önce kaçmıştı. Biz de yanlış bir şey yapmasınlar diye söz kestik. Ama insanlar abartmayı seviyor. Hem bizim kızım 13 yaşında değil 14 yaşında ve kemikleri iri, 19 gibi duruyor. Hatta iri duruyor diye biz okula göndermek istemiyoruz. Nişanlandığında da çok mutlu oldu. Çünkü nişanlısını seviyor, kimse zorla bir şey yapmadı. Zorla olsaydı niye hepimiz evde olalım. Ailelerin ifadeleri alındı serbest bırakıldı. Ama insanlar kızı yaşını küçültü, çocuğun yaşını büyüttü. Biri 14, diğeri 25 yaşında. Sosyal medyada paylaşılmasaydı hiçbir şey de olamayacaktı."
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