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Motosikletliyi geçmek isterken canından oluyordu! Kaza anı kamerada: Metrelerce sürüklendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2023
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Motosikletliyi geçmek isterken canından oluyordu! Kaza anı kamerada: Metrelerce sürüklendi

Büyükçekmece'de seyir halindeki motosikletliyi geçmeye çalışan diğer motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen sürücü, kameralara böyle yansıdı.

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