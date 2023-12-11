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Konya'da nişan yapılan 13 yaşındaki kız devlet korumasına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2023
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Konya’da nişan yapılan 13 yaşındaki kız devlet korumasına alındı

Konya'da kendisinden 15 yaş büyük biriyle nişanlandırılan 13 yaşındaki küçük kız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp, yurda yerleştirildi.

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