Ramsay Hunt nedir? İlyas Yalçıntaş hangi hastalığa yakalandı? Ramsay Hunt sendromu neden olur, belirtileri neler?

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt sendromu, genellikle herpes zoster virüsü (su çiçeği ve zona virüsü) enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan bir nörolojik hastalıktır. Bu sendrom, yüz sinirinin (yedinci kranial sinir) etkilenmesiyle karakterizedir. İşte, Ramsay Hunt sendromu belirtileri ve detaylı bilgiler

Ramsay Hunt sendromu, genellikle yüzde ağrı, döküntü ve yüz sinirinin felci (yüz kaslarını kontrol eden sinirde işlev kaybı) gibi belirtilerle kendini gösterir. Enfeksiyon, herpes zoster virüsünün aktif hale gelmesiyle meydana gelir ve genellikle kulağın içinde veya dışında, dudakta veya ağızda ağrılı kabarcıklar veya döküntüler oluşur.