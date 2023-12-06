Kocaeli’de sokak ortasında bıçaklı kavga bir can aldı! Yol kenarında bulundu hastanede öldü
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir yolda yaşanan bıçaklı kavga bir can aldı. Yol kenarında yaralı halde bulunan Öner İsaoğlu’nun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi, NATO Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığını belirledi.
Polis, sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin isminin Öner İsaoğlu olduğunu belirledi. İsaoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Öner İsaoğlu'nu bıçaklayan kişi ya da kişilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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