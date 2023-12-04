Çöp kovasından yayılan kötü koku derdine son! Çözümü çok basit

Çöp kovasının içine birkaç tane limon kabuğu veya taze nane yaprağı eklemek, doğal bir şekilde ferah bir koku sağlar. Ayrıca limon veya nane yağı da kullanabilirsiniz. Bu yöntem hem çöp kovasının kokusunu örtmez, hem de hoş bir ferahlık katar.