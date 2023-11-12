Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yıldırımın düşme anı kamerada
Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresine yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle aydınlanan köprü ilgi çekici görüntülere sahne oldu.
İstanbul, kurak geçen bir yazın ardından sonbahar etkisi altına girdi. Aşırı sıcaklıkların yerini kasım ayı itibariyle serin havalar aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu İstanbul ve çevresinde şiddetli sağanak yağış olacağı konusunda uyarılarda bulundu.
YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Gün içinde zaman zaman çiseleyen yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.
Akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, İstanbul genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış sırasında şehrin dört bir yanında gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.
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