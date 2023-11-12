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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yıldırımın düşme anı kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2023 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yıldırımın düşme anı kamerada

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresine yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle aydınlanan köprü ilgi çekici görüntülere sahne oldu.

İstanbul, kurak geçen bir yazın ardından sonbahar etkisi altına girdi. Aşırı sıcaklıkların yerini kasım ayı itibariyle serin havalar aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu İstanbul ve çevresinde şiddetli sağanak yağış olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Gün içinde zaman zaman çiseleyen yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, İstanbul genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış sırasında şehrin dört bir yanında gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

KÖPRÜYE YILDIRIM DÜŞTÜ

O esnada Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresine yıldırım düştü.

Yıldırımın düşmesi ile birlikte köprü tamamen aydınlandı.

O ANLAR KAMERADA

Yıldırımın köprüye düştüğü görülen o anlar ilgi çekici görüntülere sebep oldu.

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