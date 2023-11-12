2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları belli oldu! Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Büyük ikramiye ne kadar?

31 Aralık 2023'te gerçekleşecek olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan artarken, vatandaşlar bilet fiyatlarını merakla bekliyor. 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için tam, yarım ve çeyrek biletlerin fiyatlarıyla ilgili araştırmalar başladı. Ayrıca, büyük ikramiye miktarı da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milli Piyango İdaresi'nin güncel bilgileri doğrultusunda, 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belirlendi. İşte 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları!