2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları belli oldu! Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Büyük ikramiye ne kadar?
2024 yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta! Milli Piyango İdaresi, bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarını açıkladı. Bu duyuruyla birlikte 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları netlik kazandı. Vatandaşlar, yılbaşı gecesi büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla tam, yarım veya çeyrek bilet almak için araştırmalara başladı. Merakla beklenen çekilişte büyük ikramiye miktarı da belli oldu. İşte 2024 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye miktarı ve bilet fiyatları.
31 Aralık 2023'te gerçekleşecek olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan artarken, vatandaşlar bilet fiyatlarını merakla bekliyor. 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için tam, yarım ve çeyrek biletlerin fiyatlarıyla ilgili araştırmalar başladı. Ayrıca, büyük ikramiye miktarı da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milli Piyango İdaresi'nin güncel bilgileri doğrultusunda, 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belirlendi. İşte 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları!
2024 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR?
Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL'den satılacak.
31 Aralık gecesi yılbaşı özel Milli Piyango çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL'den satışa sunulacağı açıklandı.
Kazananlar büyük ikramiyenin sahibi olacak.
2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak. İşte 31 Aralık 2023 Milli Piyango Özel Çekilişi İkramiye tablosu;
|
İkramiye Adedi
|
İkramiye miktarı (TL)
|
İkramiye tutarı (TL)
|
1
|
₺400.000.000
|
₺400.000.000*
|
2
|
₺40.000.000
|
₺80.000.000
|
10
|
₺4.000.000
|
₺40.000.000
|
20
|
₺1.000.000
|
₺20.000.000
|
30
|
₺750.000
|
₺22.500.000
|
10
|
₺10.000
|
₺100.000
|
80
|
₺75.000
|
₺6.000.000
|
100
|
₺30.000
|
₺3.000.000
|
170
|
₺15.000
|
₺2.550.000
|
800
|
₺8.000
|
₺6.400.000
|
6.000
|
₺5.000
|
₺30.000.000
|
40.000
|
₺3.000
|
₺120.000.000
|
200.000
|
₺1.200
|
₺240.000.000
|
700.000
|
₺800
|
₺560.000.000
|
2.000.000
|
₺400
|
₺800.000.000
|
63 Teselli İkramiyesi
|
₺400.000
|
₺25.200.000
|
Toplam: 2.947.276
|
|
Toplam: ₺2.355.650.000
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