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İstanbul Başakşehir'de korkutan yangın! 6 ilçeden ekipler sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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İstanbul Başakşehir’de korkutan yangın! 6 ilçeden ekipler sevk edildi

Son dakika haberine göre İstanbul Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, 6 ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

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