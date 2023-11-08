İBB Meclis üyesi Düzce’de kaza geçirdi: 1 ölü 3 yaralı...

DÜZCE OTOYOLU'NDA FECİ KAZA!



Kaza Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Süleyman Nadir Ataman'ı taşıyan Adem O. idaresindeki 34 GA 5628 plakalı Audi marka otomobil, Paşakonağı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir şahsa çarparak yolun ortasında durdu.