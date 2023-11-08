İBB Meclis üyesi Düzce’de kaza geçirdi: 1 ölü 3 yaralı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Süleyman Nadir Ataman’ın bulunduğu araç Düzce'de kazaya karıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Süleyman Nadir Ataman'ın bulunduğu araç Düzce'de kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
DÜZCE OTOYOLU'NDA FECİ KAZA!
Kaza Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Süleyman Nadir Ataman'ı taşıyan Adem O. idaresindeki 34 GA 5628 plakalı Audi marka otomobil, Paşakonağı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir şahsa çarparak yolun ortasında durdu.
Bu esnada aynı güzergahta seyir halinde olan İstanbul'dan Tokat'a giden Oktay K. idaresindeki 60 NK 133 plakalı yolcu otobüsü, meclis üyesini taşıyan otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilin çarptığı şahıs da sürüklenerek feci şekilde olay yerinde hayatını kaybederken otomobil paramparça oldu.
KAZANIN ARDINDAN BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İBB Meclis üyesi Süleyman Nadir Ataman, araç sürücüsü Adem O. ve araçta yolcu olarak bulunan Turgut K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsın parçalanan cesedi toplanarak morga kaldırıldı.
Kaza sebebi ile kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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