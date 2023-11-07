Yeni akım: Ayı ile selfie! Yetkililer ısrarla uyarıyor: Ayılar saldırgan kendinizi ve ailenizi tehlikeye atmayın

Önen, "50-60 kişilik bir grup ayıları gördü ve ayıları beslemeye çalıştılar. Ayılara poşet poşet ekmek ve sebze verdiler. Fakat biz defalarca uyarıda bulunduk. Ayılar oldukça saldırgan ve tehlikeli. Biz defalarca da bunu gördük ve saldırılara da tanık olduk. Bunların bazıları yaralanmalarla sonuçlandı.