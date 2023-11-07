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İstanbul metrosunda intihar girişimi: Seferler durduruldu | Otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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İstanbul metrosunda intihar girişimi: Seferler durduruldu | Otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle metro seferleri durduruldu. Metronun durdurulmasının ardından otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunmasının ardından metro seferleri durduruldu.

Metro İstanbul'dan konuya dair yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.

Öte yandan, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarılan kadının sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

MECİDİYEKÖY'DE DURAKTA YOĞUNLUK

Metroda yaşanan intihar girişimi sonrası Mecidiyeköy'de durakta yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar işe gitmek için dakikalarca otobüs beklemek zorunda kaldı.

Otobüse binmek isteyenler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

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