Kastamonu’da dehşet anları! Çöp poşetinin içinde yeni doğmuş bebek bulundu
Kastamonu Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak’ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bir bebek bulundu. Sokak sakinleri tarafından polise gelen ihbar sonucu olay yerine intikal eden ekip gördükleri bebeğin yaşadığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin olduğu aktarıldı.
Kastamonu Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta vatandaşlar, bir çöp konteynerinin yanından ses geldiğini duydu.
ÇÖP POŞETİYLE ATILMIŞ
Konteynerin yanındaki çöp poşetinin içinde bebek olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yeni doğmuş erkek bebeğin yaşadığını belirlendi. Ardından sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
DOKTORUN AÇIKLAMASI: HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Hastanenin çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Eren Yıldız, bebeğin sağlık ekipleri tarafından acil servise getirildiğini söyledi.
Bebeğin doğum zamanını tam olarak tahmin edemediklerini belirten Yıldız, "Ama bize getirilmeden önce çok uzun zaman geçmediğini düşünüyoruz.
Bugün içerisinde olma ihtimali çok yüksek. Bebeği, ilk müdahalesini yaptıktan sonra yenidoğan yoğun bakıma yatırdık. Genel durumu orta. Hayati tehlikesi devam ediyor." dedi.
Polis, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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