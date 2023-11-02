Kastamonu’da dehşet anları! Çöp poşetinin içinde yeni doğmuş bebek bulundu

DOKTORUN AÇIKLAMASI: HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hastanenin çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Eren Yıldız, bebeğin sağlık ekipleri tarafından acil servise getirildiğini söyledi.

Bebeğin doğum zamanını tam olarak tahmin edemediklerini belirten Yıldız, "Ama bize getirilmeden önce çok uzun zaman geçmediğini düşünüyoruz.