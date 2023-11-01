Oğlunu öldüren baba hakim karşısında! Cinayetin altından aile dramı çıktı: Yaşadıklarını anlattı tahliye edildi





"YUNUS BIÇAĞI BOĞAZIMA DAYADI VE BABASINI GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK 'BAK KARINI KESECEĞİM' DEDİ"

Yunus'un İstanbul'da uyuşturucuya alıştığını söyleyen anne Arzu Ş. ise "Yunus İstanbul'da kardeşi ile birlikte aynı evde kalıyordu. Yunus çalışmasına rağmen bizden sürekli para istiyordu. Bir gece 'Evde neden internet yok' diye bıçak aldı ve babasına saldırmaya çalıştı. Yunus ara ara eve gelmiyordu. Yunus bir gün bana uyuşturucu ve içki içtiği anın videosunu gönderdi. Yeğenim Hasan'ı arayarak Yunus'u eve getirmesini söyledim. Yunus eve gelince beni öldürmek istedi, bıçakla kovaladı. Bıçağı boğazıma dayadı. Babasını görüntülü arayarak 'Bak karını keseceğim' dedi. Bıçağı boynuma dayadı. Bu olay karakola da yansıdı. Bir seferinde de 'Parmağındaki alyans ver, yoksa parmağını keserim' diye tehdit etti. Korkudan yüzüğümü verdim. Evde arkadaşlarıyla uyuşturucu ortamı oluşturmak istemesine izin vermediğim için Yunus bana takmıştı. Eşimden şikayetçi değilim" diye konuştu.



"YUNUS BENİ ARAYARAK, 'ANNENİ KESİYORUM, HELALLEŞ' DEDİ"

Olaya ilişkin dinlenen Yunus'un abisi İbrahim Ş., "2020'de İstanbul'daki hastanede çalışmaya başladı, bir süre sonra da 'Geçinemiyorum' diyerek Kocaeli'deki baba evine döndü. Daha önce babama bıçakla saldırmasına şahit oldum. Bir süre sonra da uyuşturucu kullandığını öğrendik. Yunus bir keresinde beni görüntülü arayarak, 'Anneni kesiyorum, helalleş' dedi. Ben yanlış harekette bulunmaması için çok uyardım. Bunun üzerine kardeşim Yunus telefonu kapattı. Ben uzun yol tır şoförüyüm, bu sırada tır kullanıyordum. Yunus beni tekrar aradı ve 'Annen öldü, başın sağ olsun' diyerek telefonu kapattı, az kalsın kaza geçiriyordum. Daha sonra annem beni arayarak iyi olduğunu, Yunus'un hastanede çalışması sebebiyle şikayetçi olmadığını söyledi" şeklinde konuştu.