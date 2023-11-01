Diyarbakır’da şüpheli çanta alarmı! Ekipler harekete geçti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cadde üzerinde unutulan valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı. Merkez Bağlar ilçesi Cemiloğlu Caddesi üzerinde unutulan valiz polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi.