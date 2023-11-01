Diyarbakır'da şüpheli çanta alarmı! Ekipler harekete geçti
Diyarbakır Bağlar'da cadde üzerinde bırakılan bir valiz ekipleri alarma geçirdi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cadde üzerinde unutulan valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı. Merkez Bağlar ilçesi Cemiloğlu Caddesi üzerinde unutulan valiz polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, valizin bulunduğu yolu trafiğe kapatıp, güvenlik şeridi çekti. Bomba imha ekibi, özel kıyafet giyip çantaya fünye yerleştirdikten sonra kontrollü bir şekilde valizi patlattı. Bomba imha ekiplerinin kontrol ettikleri çanta boş çıkarken, yol tekrar trafiğe açıldı.
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