Adana’da kadın cinayeti: 5 aylık hamile eşini öldürdü

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı 5 aylık hamile eşi Hatice D'yi boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Emrah D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, olaydan bir gün önce iş çıkışında eşiyle evlerinin alt katında ikamet eden ailesiyle akşam yemeğini yiyip daha sonra üst katta bulunan dairelerine çıktıklarında tartışmaya başladıklarını söylediği öğrenildi.

Tartışmanın sabah saatlerine kadar sürdüğünü iddia eden zanlının, eşinin bağırmaması için ağzını kapattığını ve sonrasında yaşananları hatırlamadığını öne sürdüğü belirtildi.