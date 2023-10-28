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Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 'Bana ihanet ettiniz' dedi dehşet saçtı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2023
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Beyoğlu’nda silahlı saldırı! ’Bana ihanet ettiniz’ dedi dehşet saçtı!

Beyoğlu'nda eğlence mekanının önünde 3 kişiyi yaralayan şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Asmalı Mescit Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekânında dün gece saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, eğlence mekanının önüne gelen S.U., 'siz bana ihanet ettiniz' diyerek A.M., R.B. ve E.M.'ye art arda ateş etti.

Şüpheli, ara sokaklara girerek kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, şüpheli S.U.'yu olay yerine yakın bir noktada gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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