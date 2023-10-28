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28-29 Ekim'de otobüsler ücretsiz mi? İstanbul'da Metrobüs, Otobüs, Metro Vapur ve Marmaray ücretsiz mi olacak? Hafta sonu toplu taşıma bedava mı?

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Giriş Tarihi: 28.10.2023
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28-29 Ekim’de otobüsler ücretsiz mi? İstanbul’da Metrobüs, Otobüs, Metro Vapur ve Marmaray ücretsiz mi olacak? Hafta sonu toplu taşıma bedava mı?

Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri ve Büyük Filistin Mitingi etkinliklerin katılım göstermeye hazırlanan vatandaşlar 28 – 29 Ekim tarihlerinde toplu taşımanın ücretsiz mi olacak sorularını şimdiden sormaya başladı. Peki Metrobüs, Otobüs, Metro, Vapur ve Marmaray hafta sonu kapalı mı olacak? İşe merak edilen detaylar…

İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasından yerini aldı. Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri ve Büyük Filistin Mitingi düzenleneceği hafta sonunda etkinliklere katılacak olan vatandaşlar yoğun bir şekilde Metrobüs, Otobüs, Metro, Vapur ve Marmaray kullanacak. Peki 28-29 Ekim tarihinde toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

İSTANBUL'DA HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma ücretsiz olacak. Tüm vatandaşlar 28-29 Ekim tarihinde Metrobüs, Otobüs, Metro, Vapur ve Marmaray'ı bedava kullanabilecek.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açıklamada yarın ve 29 Ekim'de İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Bu açıklama doğrultusunda Marmaray'ın 28-29 Ekim tarihlerinde ücretsiz olması bekleniyor.

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