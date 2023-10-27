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Samsun'da cami yakmaya çalışan alçak FETÖ'cü çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2023
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Samsun’da cami yakmaya çalışan alçak FETÖ’cü çıktı

Son dakika haberi... Samsun’da 3 camiyi yakmaya çalışan bisikletli kundakçı, FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten atılan eski imam İslam Çalıkoğlu çıktı

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