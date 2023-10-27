28 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Niğde'de feci olay! Geri dönüşüm tesisinde yangın

Niğde'de feci olay! Geri dönüşüm tesisinde yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
ABONE OL
Niğde’de feci olay! Geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika haberi...Niğde'de bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA