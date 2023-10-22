Kısmi seferberlik nedir, ne demek? Kısmi seferberliğin ilan edildiği durumlar neler?

KISMİ SEFERBERLİK NEDİR?

Kısmi seferberlik ise ülkenin bir veya bazı bölgelerinde uygulanan, tüm güç ve kaynakların kullanılmadığı seferberlik olarak ifade edilebilir.

Seferberlik bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlıkların ve önlemlerin tümü olarak adlandırılıyor.