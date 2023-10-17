17 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Balık avlamak isterken denize düştü: 6 saat suda mahsur kaldı

Balık avlamak isterken denize düştü: 6 saat suda mahsur kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.10.2023
ABONE OL
Balık avlamak isterken denize düştü: 6 saat suda mahsur kaldı

Sinop'ta bir vatandaş balık avlamak için girmek istediği denize kayalıklardan düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Yaklaşık 6 saat suda mahsur kalan amatör balıkçı kurtarıldı.

Olay, 08.00 sıralarında Çukurbağı Mezarlığı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amatör balıkçılık yapan Barış Aksoy (31), balık avlamak için girmek istediği denize kayalıklardan düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Kendi çabalarıyla yaklaşık 6 saat suyun içinde kalan Aksoy'u çevredeki vatandaşlar görüp 112'ye haber verdi. Amatör balıkçı Aksoy, olay yerine gelen Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Görgü tanığı Serhat Yılmaz, "Bir saat önce buraya balık tutmaya geldik. Denizin ilerisinde açıkta birisinin el işaretleri yaptığını gördük ve ilk başta anlayamadım. Sahil güvenliği 2 kere aradım. Onlar da takipte kalmamı söyledi. Deniz polisi şahsı çıkardı. Verilmiş sadakası varmış. Biz görmesek bu dalgada, bu fırtınada ne yapardı bilmiyorum. Allah sevenlerine bağışlasın" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA