Balık avlamak isterken denize düştü: 6 saat suda mahsur kaldı





Görgü tanığı Serhat Yılmaz, "Bir saat önce buraya balık tutmaya geldik. Denizin ilerisinde açıkta birisinin el işaretleri yaptığını gördük ve ilk başta anlayamadım. Sahil güvenliği 2 kere aradım. Onlar da takipte kalmamı söyledi. Deniz polisi şahsı çıkardı. Verilmiş sadakası varmış. Biz görmesek bu dalgada, bu fırtınada ne yapardı bilmiyorum. Allah sevenlerine bağışlasın" dedi.

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