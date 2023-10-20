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Liseli gençlerin ‘kız’ kavgası kan dondurdu: Öldüresiye dövüp bıçakladılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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Liseli gençlerin ‘kız’ kavgası kan dondurdu: Öldüresiye dövüp bıçakladılar

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde liseliler arasında kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada bir genç feci şekilde darp edildi ve bıçaklandı. Olay anına ilişkin kaydedilen görüntülerde gencin defalarca tekmelendiği görüldü.

Olay, Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) meydana geldi. İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören gençler kız meselesi sebebiyle sosyal medyadan tartıştı.

Gençler tartışmanın büyümesiyle buluştu. M.S. isimli genç feci şekilde darp edildi ve bıçaklandı. O anlar bir başka genç tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde M.S.'ye iki kişinin saldırdığı, daha sonra saldırganlara bir gencin daha dahil olduğu, M.S.'yi tekmeledikleri ve defalarca vurdukları görüldü. Aynı zamanda görüntülerde M.A.G.'ye küfür ve hakaret edildiği de duyuldu.

Feci şekilde darp edilen M.S., M.A.G. tarafından bıçaklandı. Hafif şekilde yaralanan M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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