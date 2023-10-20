Liseli gençlerin ‘kız’ kavgası kan dondurdu: Öldüresiye dövüp bıçakladılar

Görüntülerde M.S.'ye iki kişinin saldırdığı, daha sonra saldırganlara bir gencin daha dahil olduğu, M.S.'yi tekmeledikleri ve defalarca vurdukları görüldü. Aynı zamanda görüntülerde M.A.G.'ye küfür ve hakaret edildiği de duyuldu.