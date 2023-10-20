İnşirah Suresi TÜRKÇE-ARAPÇA okunuşu | İnşirah Suresinin anlamı, fazileti, tefsiri, meali nedir?
İnşirah Suresi, Kur'ân-ı Kerîm'in doksan dördüncü suresidir ve Mekke döneminde nazil olmuştur. Kısa bir sure olan İnşirah, 8 ayetten oluşur. İnşirah kelimesi açılmak, genişlemek anlamına gelir. Bu surede, insanların yaşadıkları zorlukların ve sıkıntıların ardından her zaman bir kolaylığın bulunduğu vurgulanır. İşte İnşirah Suresinin Türkçe, Arapça okunuşu...
İnşirah Suresi, Kur'ân-ı Kerîm'in doksan dördüncü suresidir ve Mekke döneminde nazil olmuştur. Kısa bir süre olan İnşirah, 8 ayetten oluşur ve kelime olarak "açılmak" veya "genişlemek" anlamına gelir. Bu sure, sıkıntılardan kurtulmak ve ferahlamak amacıyla sıklıkla okunan bir sure olarak bilinir. İçerdiği mesajlarla insanlara güçlüklerle karşılaştıklarında umut ve teselli sunar. İşte İnşirah Suresinin tam metni...
İnşirah suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. İnşirah kelimesi açılmak, genişlemek anlamlarına gelir. Sure, sekiz ayetten oluşur.
Kur'an-ı Kerim'deki mushaf sıralamasında doksan dördüncü, iniş sıralamasına göre on ikinci suredir. Duhâ suresinden sonra, Asr suresinden önce inmiştir.
İnşirah Suresi, tebliğin ilk dönemlerinde Peygamber Efendimizin (SAV) yaşadığı sıkıntıları teselli etmek maksadıyla nazil oldu. Surenin nüzûl nedeni olarak putperestler tarafından yoksulluklarından dolayı aşağılanan Müslümanların teselli edilmesi de gösterilir.
Surenin başında Peygamber Efendimiz'e (SAV) "Senin göğsünü açmadık mı?" şeklinde seslenilerek kendisine sıkıntı veren ağır yükün kaldırıldığı aktarılır. Sonrasında şanının yüceltildiği vurgulanır ve her zorlukla birlikte bir kolaylığın bulunduğu iki kez ifade edilir. Surenin sonundaysa Peygamberimiz'e (SAV) boş kalmaması ve Rabbine yönelmesi buyurulur.
ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
1- Elem neşrah leke sadrâk.
2- Ve vada'nâ 'anke vizrâk.
3- Elleziy enkada zahrâk.
4- Ve refa'nâ leke zikrâk.
5- Feinne me'al'usri yusrâ.
6- İnne me'al'usri yusrâ.
7- Feizâ ferağte fensab.
8- Ve ila Rabbike ferğab.
İNŞİRAH SURESİ MEALİ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2-3 Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?
4- Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?
5-6 Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
7-8 Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.
İnşirah Suresi faziletleri
– Okuyanın rızkı bollaşır.
– Fakirlikten kurtulur.
– Elem ve kederden korur.
– Stres ve bunalımları giderir.
– Tembellikten korur.
– Kalp sıkıntısını giderir
– Kalp sıkıntısını giderir.
– Sinir bozukluğunu giderir.
– Hafızayı güçlendirir.
– Okuyanın dileği gerçekleştirir.
– Yüz defa okuyunca şerden ve kötülükten korur.
– Nefes darlığını giderir.
– Okuyanın işleri kolaylaşır. (Allah'ın izniyle…)
📌İç sıkıntısı yaşayanlar, bunalanlar, daralan kişiler, yaşadığı sorunlardan kurtularak selamete çıkmak için bu sureyi her gün 70 kez okumaya devam etmelidir.
📌Her gün 7 kez okumaya devam edenlerin Allah'ın izniyle kalp sıkıntısından kurtulacağı ve bol rızka kavuşacağı belirtilmektedir.
📌5 vakit namazdan sonra bu sureyi okumaya devam edenlerin Allah tarafından tüm işleri kolaylaştırılır ve rızıkları çoğaltılır denilmektedir. Sıkıntılarından halas oldukları gibi umulmadık yerden rızıklandırılacakları belirtilmektedir.
📌Ezber kabiliyeti az olan yahud ezberlediğini unutanlar bu sureyi okumaya devam ederse, Allah'ın izniyle hafıza kuvveti artar ve unutkanlığı gider.
Konusu
Sûrede Yüce Allah'ın Hz. Peygamber'e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.
İnşirah suresi 1-4. ayetlerin tefsiri:
📍Hz. Peygamber'in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer suresinin 22. ayeti de dikkate alındığında, onun beşeri idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve azami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Ayrıca müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, mâneviyat yüksekliği gibi mânalarla da açıklamışlardır.
📍Esasen İslâm tebliğ edilmeden onun yasaklarını çiğnemenin günah olduğundan da söz edilemez. İslâm'dan sonra bazı ictihad hataları olmuşsa bunlar da –miktarı az olsa bile– ecir ve sevap vesilesidir. Hz. Peygamber'in (SAV) "adının ve sanının yüceltilmesi"ne müfessirler, Resulullah'ın (SAV) adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehâdette onun isminin Allah'ın (CC) ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur'an'da Allah'a (CC) itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler.
İnşirah suresi 5-8. ayetlerin tefsiri:
📍Hz. Peygamber (SAV) ve arkadaşları Mekke döneminde müşriklerin giderek değişik şekildeki işkencelere kadar varan baskılarından acı çekiyorlardı. Bu durum hem Peygamber'i (SAV) hem de müminleri üzüyordu. Yüce Allah, Resulünü ve müminleri teselli edip gönüllerini rahatlatmak için bu ayetleri indirerek sıkıntılardan sonra ferahlığın ve başarının geleceğini müjdelemiştir. Son ayette ise kişinin, gerek çalışmasında gerekse ibadetinde yalnız Allah'a yönelmesi, her işini öncelikle O'nun rızasını gözeterek yapması, ne diliyorsa O'ndan dilemesi, ne istiyorsa O'ndan istemesi emredilmiştir.
📍Bize göre İbn Âşûr'un, ayeti herhangi bir özel iş ve ibadetle sınırlamadan, "Önemli işlerden birini tamamlayınca ardından başka bir işe yönel ki böylece bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın" şeklindeki açıklaması isabetli görünmektedir (XXX, 416-417). Bu yoruma göre ayette Resulullah'a (SAV) ve onun şahsında Müslümanlara bütün vakitlerini hayırlı ve yararlı faaliyetlerle değerlendirmeleri, ibadet, dua, tebliğ ve irşad gibi dini faaliyetlerin de; çalışma, üretme, öğrenme-öğretme, yardımlaşma ve dayanışma gibi dünyevî faaliyetlerin de hakkını vermeleri emredilmiştir. Son ayette ise kişinin, gerek çalışmasında gerekse ibadetinde yalnız Allah'a (CC) yönelmesi, her işini öncelikle O'nun rızasını gözeterek yapması, ne diliyorsa O'ndan dilemesi, ne istiyorsa O'ndan istemesi emredilmiştir.
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