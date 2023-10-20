İnşirah Suresi TÜRKÇE-ARAPÇA okunuşu | İnşirah Suresinin anlamı, fazileti, tefsiri, meali nedir?

İnşirah Suresi, Kur'ân-ı Kerîm'in doksan dördüncü suresidir ve Mekke döneminde nazil olmuştur. Kısa bir süre olan İnşirah, 8 ayetten oluşur ve kelime olarak "açılmak" veya "genişlemek" anlamına gelir. Bu sure, sıkıntılardan kurtulmak ve ferahlamak amacıyla sıklıkla okunan bir sure olarak bilinir. İçerdiği mesajlarla insanlara güçlüklerle karşılaştıklarında umut ve teselli sunar. İşte İnşirah Suresinin tam metni...

İnşirah suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. İnşirah kelimesi açılmak, genişlemek anlamlarına gelir. Sure, sekiz ayetten oluşur.

Kur'an-ı Kerim'deki mushaf sıralamasında doksan dördüncü, iniş sıralamasına göre on ikinci suredir. Duhâ suresinden sonra, Asr suresinden önce inmiştir.

İnşirah Suresi, tebliğin ilk dönemlerinde Peygamber Efendimizin (SAV) yaşadığı sıkıntıları teselli etmek maksadıyla nazil oldu. Surenin nüzûl nedeni olarak putperestler tarafından yoksulluklarından dolayı aşağılanan Müslümanların teselli edilmesi de gösterilir.

Surenin başında Peygamber Efendimiz'e (SAV) "Senin göğsünü açmadık mı?" şeklinde seslenilerek kendisine sıkıntı veren ağır yükün kaldırıldığı aktarılır. Sonrasında şanının yüceltildiği vurgulanır ve her zorlukla birlikte bir kolaylığın bulunduğu iki kez ifade edilir. Surenin sonundaysa Peygamberimiz'e (SAV) boş kalmaması ve Rabbine yönelmesi buyurulur.

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