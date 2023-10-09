Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en kısa savaşları: 40 dakikada her şey sona erdi!

40 DAKİKADA SONA EREN İNGİLİZ-ZANZİBAR SAVAŞI

Britanya İmparatorluğu, Halid bin Bargaş'ın 1896 yılında Zanzibar hükümdarı olarak başa gelmesi üzerine, bölgedeki hâkimiyetini güçlendirmek için harekete geçti. Çünkü Bargaş, İngiliz egemenliğine son vermek istiyordu. İşte Zanzibar'daki bu iktidar değişimi, tarihin en kısa savaşı ile sonuçlandı.

Zanzibar'ı denizden top atışana tutan Britanya donanması, çok kısa bir süre içerisinde mutlak bir zafer elde etti. 500 Zanzibarlının yaşamını kaybettiği savaş, yalnızca 40 dakika sürmüştü. aynı şeyi tekrar özgün yaz