Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en kısa savaşları: 40 dakikada her şey sona erdi!
Savaşlar, tarih boyunca insanlık için büyük bir trajedi olmuştur ve birçoğu yıllarca süren uzun ve yıkıcı çatışmalar olarak tanımlanır. Ancak tarih boyunca, bazen beklenmedik bir şekilde ve çok kısa bir süre içinde sona eren savaşlar da yaşanmıştır. Bu tür savaşlar, genellikle diplomatik anlaşmalar veya çatışmanın taraflarının ani bir şekilde karar değiştirmesi sonucu son bulur. İşte tarihin en kısa 5 savaşı...
Savaşlar, insanlık tarihinde hem trajik hem de ilginç olaylara yol açmıştır. Bu savaşların bazıları, uzun süren çatışmalarla tanımlanırken, bazıları ise son derece kısa bir süre içinde sona ermiştir. İngiliz-Zanzibar Savaşı'ndan 100 Saat Savaşı'na kadar, bu tür savaşlar, sıkça ilginç hikayeler ve dikkat çekici olaylarla doludur, insanlığa hem dersler vermiş hem de düşündürmüştür.
40 DAKİKADA SONA EREN İNGİLİZ-ZANZİBAR SAVAŞI
Britanya İmparatorluğu, Halid bin Bargaş'ın 1896 yılında Zanzibar hükümdarı olarak başa gelmesi üzerine, bölgedeki hâkimiyetini güçlendirmek için harekete geçti. Çünkü Bargaş, İngiliz egemenliğine son vermek istiyordu. İşte Zanzibar'daki bu iktidar değişimi, tarihin en kısa savaşı ile sonuçlandı.
Zanzibar'ı denizden top atışana tutan Britanya donanması, çok kısa bir süre içerisinde mutlak bir zafer elde etti. 500 Zanzibarlının yaşamını kaybettiği savaş, yalnızca 40 dakika sürmüştü. aynı şeyi tekrar özgün yaz
1 GÜN SÜREN İSTİLA (Anjouan İstilası)
Tarihin en kısa savaşları arasında yer alan Anjouan İstilası yalnızca bir günde sona erdi. Afrika'daki 55 devlet tarafından oluşturulan Afrika Birliğine bağlı askerler, 2008 yılında Anjouan Adası'na ayak bastı. 1 saat süren kuşatmada Anjouan Adası'ndaki isyancı birlikler etkisiz hale getirildi ve ada yeniden Komorlar hükümetinin kontrolüne verildi.
100 SAAT SAVAŞI
Savaşlar, çoğunlukla gerçekleştikleri bölgenin ismiyle anılıyor. Ancak başlangıcından bitişine kadar geçen süre ile isimlendirilen savaşlar da var. İşte Honduras ve El Salvador'u karşı karşıya getiren 100 Saat Savaşı da bunlardan biri.
İki komşu ülke Honduras ve El Salvador, 1970 FIFA Dünya Kupası finallerine katılabilmek için 1969 yılında yeşil sahada karşı karşıya geldi. İlk maç, El Salvador galibiyeti ile sona erdi. İkinci maçı ise Honduras kazandı. Bu sebeple hangi ülkenin Dünya Kupası'na katılacağı üçüncü ve son maçın sonucuna göre belli olacaktı.
Ancak bu futbol karşılaşmalarının oynandığı dönmede iki komşu arasındaki ilişkiler iyiden iyiye gerilmişti. Honduras'a göç eden çok sayıda El Salvadorlu, Honduras hükümeti tarafından ülkedeki ekonomik krizin sorumlusu olarak gösteriliyordu. Hükümet, El Salvadorlu göçmenlere ait toprakların Honduraslı çiftçiler arasında paylaştırılmasını öngören bir tasarıyı hayata geçirmek üzereydi. İşte 27 Haziran 1969 yılındaki maça, bu şartlar altında çıkıldı…
Tarafsız sahada oynanan mücadeleyi El Salvador, uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 önde tamamladı. Yeşil sahadaki bitiş düdüğü, aynı zamanda iki ülke arasındaki savaşın da başlangıcı anlamına geliyordu! Maçın ardından iki ülke arasında iyice gerilen ilişkiler, 14 Temmuz günü resmen bir savaşa dönüştü.
Futbol Savaşı olarak da isimlendirilen çatışmalar, 100 saat gibi kısa bir süre içerisinde sona erdi. Savaşın kazananı olmadı. Yine de tarihin en kısa savaşları arasında gösterilen bu savaşta yaklaşık 3.000 insan hayatını kaybetti.
5 GÜNDE SONA EREN RUS-GÜRCÜ SAVAŞI
2000'li yıllarda, Gürcistan'ın Güney Osetya ve Abhazya eyaletlerinde yaşayan bazı insanlar, Gürcistan'dan ayrılma taleplerini daha yüksek sesle dillendirmeye başlamıştı. İki farklı bölgeden yükselen bağımsızlık taleplerinin en büyük destekçisi ise Rusya idi. Bu durum iki ülke arasında ciddi bir gerilime neden olmuştu.
2008 yılına gelindiğinde ise bu gerilim tüm dünyada endişe yaratan bir savaşa dönüştü. Ne var ki Rus-Gürcü Savaşı, 5 gün içerisinde sona erdi. İki ülke arasında ateşkes imzalandığında, Gürcistan'ın 400, Rusya'nın ise 65 kaybı vardı…
6 GÜN SAVAŞI
1967 yılında İsrail ile Suriye, Irak, Mısır, Cezayir, Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün arasında gerçekleşen savaş, çok sayıda ülkenin yer almasına karşın kısa sürede tamamlandı ve tarihin en kısa savaşları listesindeki yerini almış oldu.
1960'lı yıllarda Orta Doğu'daki sınır anlaşmazlıkları ile başlayan ve katlanarak şiddetlenen siyasi çekişme, 1967 yılında kanlı bir savaşın patlak vermesine sebep oldu. İsrail'in Suriye'yi işgal etmek için hazırlık yapması, Mısır'ın İsrail'e karşı bir askeri operasyon planlamasına sebep oldu. Bölgedeki diğer Arap devletlerinin de çeşitli düzeyde savaşa dâhil olması, Arap-İsrail Savaşı veya 6 Gün Savaşı olarak isimlendirilen çatışmaları, dönemin en dikkat çeken gelişmesi haline getirmişti.
Çok sayıda Arap devleti İsrail karşısında birleşse de savaş ancak 6 gün sürdü. Üstelik savaş meydanından kesin bir zaferle ayrılan taraf da İsrail'di. Öte yandan 6 Gün Savaşı, tarihteki en kısa savaşlar içerisinde ayrıcalıklı bir konuma sahip. Çünkü kısa sürede sona eren diğer savaşlardaki can kaybı çok daha sınırlı sayıdayken, 6 Gün Savaşı'nda yaklaşık 20.000 insan hayatını kaybetti.
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- Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en kısa savaşları: 40 dakikada her şey sona erdi!
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