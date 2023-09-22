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Kauçuk fabrikasında çıkan yangın geceyi aydınlattı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Kauçuk fabrikasında çıkan yangın geceyi aydınlattı!

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan, yanındaki iş yeri, cami ve eve sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

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