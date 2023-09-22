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Bursa’da baraj doluluk oranları yükseldi! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş vatandaşa tasarruf çağrısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Bursa’da baraj doluluk oranları yükseldi! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş vatandaşa tasarruf çağrısı

Bursa’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluğun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 civarında daha fazla olması yüreklere su serpiyor.

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