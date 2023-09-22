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Bursa Büyükşehir Belediyesi engelleri bir bir kaldırıyor! Bu kamp 'çok özel'

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Bursa Büyükşehir Belediyesi engelleri bir bir kaldırıyor! Bu kamp ’çok özel’

Eğitimden sağlığa her alanda dezavantajlı gruplara yönelik projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de özel gereksinimli çocuk ve gençleri deniz kampında buluşturdu.

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