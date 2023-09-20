Bursa’da zincirleme kaza! Polis aracı, servis minibüsü ve taksi çarpıştı: 3’ü polis 6 yaralı

3 İŞÇİ İLE 3 POLİS MEMURU YARALANDI

Polis aracı refüjde bulunan elektrik direğine çarparak dururken, kazada servis minibüsünde bulunan 3 işçi ile polis 3 polis memuru yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne, servis minibüsünde yaralanan 3 işçi ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.