Bursa'da zincirleme kaza! Polis aracı, servis minibüsü ve taksi çarpıştı: 3'ü polis 6 yaralı
Bursa'da polis aracı ile servis minibüsü ve taksinin karıştığı kazada 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi, Ali Ferruh Yücel Caddesi Gökdere Meydanı'nda meydana geldi.
ZİRCİRLEME KAZA!
Görevden dönen 16 A 62737 plakalı polis aracı, Beyazıt Caddesi istikametinden, Kemal Bengü Caddesi'ne ilerlediği sırada, Ali Feruh Yücel Caddesi istikametine ilerleyen Asım S. yönetimindeki 16 S 7623 plakalı servis minibüsü ve aynı yönde seyreden Göksel Ç.'nin kullandığı 16 T 0645 plakalı taksi ile çarpıştı.
3 İŞÇİ İLE 3 POLİS MEMURU YARALANDI
Polis aracı refüjde bulunan elektrik direğine çarparak dururken, kazada servis minibüsünde bulunan 3 işçi ile polis 3 polis memuru yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne, servis minibüsünde yaralanan 3 işçi ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Instagram'da sorun mu var, çöktü mü, DM sorunu nedir? Instagram giriş problemi ne zaman çözülür? 19 Eylül iPhone, Android son dakika
- Bakanlık 235 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2023 | Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte meslekler ve kontenjanlar...
- Dünyanın en uzun yaşayan insanı: 157 yıl boyunca bunu yedi! 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! Zaro Ağa'nın sırrı...
- Emekliye, Memura %50 ek zam+12 puanlık refah payı müjdesi! 7.500 TL alan SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşları açığa çıktı! 1 Ekim saat 14.00'te 5.000 TL ikramiye...
- Televizyonda bugün ne var? 19 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D...
- Açelya Akkoyun'un 30 günde 17 kilo verdiren diyeti! Tek yöntemle incecik yapıyor! İşte garantili zayıflama sırrı...
- PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PMYO mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Gelinim Mutfakta 19 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altınları kazanan isim...
- Aile destek zamlı ödemeler yattı mı, ödendi mi? Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Kırtasiye yardımı yattı mı, ödendi mi?
- Fatih Sultan Mehmet'in favori içeceğiydi! Zihinden kalbe kadar uzanan inanılmaz şifa...
- Türklerin beyaz altını! Tıkalı damarları açıyor! LDL Kolesterolü 1 haftada %75 düşürüyor!