TEM’de 5 araç birbirine girdi! Yürek burkan kare! 1’i bebek 5 yaralı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişi Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 KK 69 19, 06 FH 979, 34 DLR 855, 34 DJM 234 ve 33 KGS 03 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı.