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Esenyurt'ta başörtülülere saldırı iddiasında yeni gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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Esenyurt’ta başörtülülere saldırı iddiasında yeni gelişme

İstanbul Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldırdığı iddia edilen bir kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının akli dengesi yerinde olmadığı belirlendi.

Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldırdığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince ilçedeki Bağdat Caddesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen bir kadının yoldan geçen başörtülü bir kişiye saldırdığı belirlendi.

Yoldan geçen başka bir başörtülü kadını da kovaladığı anlaşılan şüpheli, caddedeki araçlara da tekme attı.

İhbar üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan polis, zanlının kimliğini belirledi.

Şüpheli kadın gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliğinin yazılı açıklamasında, bugün saat 14.20 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bir kadının çevredeki insanlara saldırmasıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen S.J. isimli kadın Esenyurt ilçesinde gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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