Selden etkilenen Halkalı’da kurtarma operasyonu! 68 kişi sığındıkları kafe çatısından böyle tahliye edildi

Ondan sonra su seviyesinin yükseldiğini anladık. Ondan sonra müşterilerimizi çatı katına aldık. Su ile birlikte yılan ve böcekler vardı, bundan korkan müşterilerimiz oldu. Onları rahatlatmaya çalıştık. İki saatin üzerinde içeride mahsur kaldık" dedi.

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