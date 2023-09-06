Selden etkilenen Halkalı'da kurtarma operasyonu! 68 kişi sığındıkları kafe çatısından böyle tahliye edildi
Küçükçekmece'de, Halkalı Gümrüğü'nün içinde bulunan bir kafede sel suları nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 68 kişi, kurtarma operasyonuyla botlara bindirilerek kurtarıldı.
Kafe müşterileri, çalışanları ve kafeye sığınanlar yükselen su nedeniyle kafenin çatısında mahsur kaldı.
Vatandaşlar çatıda bir süre yardım beklerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahsur kalanlar botlar ve iş makineleri ile kurtarıldı.
Botla kurtarılan kafe çalışanı Emre Tuğrul, "Önce ayak boyu su vardı, çok fazla ciddiye almadık. Ondan sonra buradaki vagonların düşmeye başladığını gördük.
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