Trafikte tehlikeli anlar: Boş yolu paylaşamadılar
İstanbul'da trafik maganları canlarını hiçe sayarak birbirleriyle inatlaştı. Trafiği de tehlikeye sokan magandalar, zikzak çizerek birbirlerinin önünü kestiler. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Olay, dün E-5 Karayolu İncirli mevkiinde meydana geldi.
Seyir halinde ilerleyen iki araç boş yolda, yol verme tartışmasına girdi. İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti.
Sürücülerden birisinin aracıyla diğer sürücünün önüne geçerek zikzak çizerek ilerlemesi hem kendi canını, hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 29 Ağustos puan durumu | Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu, kim birinci oldu 2023?
- KPSS şartsız, ACİL iş ilanı! İŞKUR duyurdu! 5 ilde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak! İşte başvuru şartları...
- Ebebek halka arz nasıl alınır, kaç lot verir? Ebebek halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı...
- PTT ve PTT bank yarın açık olacak mı? PTT resmi tatilde çalışıyor mu?
- Yarın noterler açık olacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayram’ında noter çalışıyor mu?
- TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA | Emekli ve memura %45 zam + seyyanen artış! Mesleklere göre maaşlar hesaplandı! 3600 ek gösterge...
- 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler açık mı olacak? Nöbetçi Eczane sistemi yarın olacak mı?
- KYK yurt başvuru ekranı e-Devlet 2023! KYK yurt başvuruları başladı mı, nasıl yapılır son dakika? www.turkiye.gov.tr
- 30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar kapalı mı olacak? Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo çalışma durumu
- 30 Ağustos bankalar yarın kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı, çalışıyor mu? EFT, havale...
- Kullanmadan hemen çöpe atın! Canan Karatay 'Ne bakteri kalır ne virüs' diyerek uyardı! Böyle temizlerseniz...
- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 29 Ağustos UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Molde maçı Exxen'de mi, hangi kanalda?