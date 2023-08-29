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Trafikte tehlikeli anlar: Boş yolu paylaşamadılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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Trafikte tehlikeli anlar: Boş yolu paylaşamadılar

İstanbul'da trafik maganları canlarını hiçe sayarak birbirleriyle inatlaştı. Trafiği de tehlikeye sokan magandalar, zikzak çizerek birbirlerinin önünü kestiler. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Olay, dün E-5 Karayolu İncirli mevkiinde meydana geldi.

Seyir halinde ilerleyen iki araç boş yolda, yol verme tartışmasına girdi. İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti.

Sürücülerden birisinin aracıyla diğer sürücünün önüne geçerek zikzak çizerek ilerlemesi hem kendi canını, hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı.

Sürücülerin tehlikeli inatlaşması, arkalarından gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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