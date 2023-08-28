İzmir’de bir mahalle diken üstünde! 14 yıldır geceleri uyuyamıyorlar





"YANGINLARA KARŞI SİTE YÖNETİMLERİNİN DE BAZI TEDBİRLER ALMASI GEREKİYOR"

İtfaiye teşkilatlarının normalde kentsel yangınlara müdahale eden bir yapılanmaya sahip olmasına rağmen Türkiye'de ilk defa İzmir'de başlattıkları uygulamayla Kırsal Alan ve Orman Yangınları Şube Müdürlüğü kurduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse ise "İçinde bulundukları Evka3 Mahallesi gibi ormana ve kırsala komşu olan sitelerin de bazı önemli tedbirleri almaları gerekiyor. Özellikle yangın vanaları, hortumları ve su depolarından oluşan yangın sistemlerinin olması gerekiyor. Site yönetimleri ile muhtarlıkların itfaiye daire başkanlığımızla iş birliği içinde olmaları, birlikte hareket etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı. Eğitim ve bilinçlenmenin de önemine dikkat çeken Derse, sadece kurumlara değil, bireylere de yangınlar konusunda önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.

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