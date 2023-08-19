Ordu’da trafik kazası: 1'i polis 3 yaralı
Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolu trafiği bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye şehir merkezi istikametinden Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Özgür A. yönetimindeki 06 FC 7784 plakalı otomobil, kavşaktan Samsun istikametine dönmeye çalışan Onur K. yönetimindeki 68 KS 267 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle araç sürücüleri ve yanında bulunan kardeşi Uğurcan A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Onur K.'nın polis memuru olduğu ve Akkuş ilçesinde görev yaptığı öğrenildi. Kaza nedeniyle sahil yolu trafiği bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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