AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem! Tekirdağ'da hissedildi
Son dakika… AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Marmara Denizi olan Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem İstanbul'da da hissedildi.
Saat 17.43'teki depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
Büyüklük: 3.8 (Mw) Yer: Marmara Denizi - [15.85 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Tarih: 2023-08-19 Saat:17:43:46 TSİ
Enlem: 40.848 N Boylam: 28.064 E Derinlik: 7 km
2023 DEPREMLER LİSTESİ
19-08-2023 17:43:46 40.848 28.064 7 MW 3.8 Marmara Denizi - [15.85 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 599704
19-08-2023 17:41:21 38.125 38.52 6.97 ML 2.0 Sincik (Adıyaman) 599706
19-08-2023 17:40:52 38.13 38.514 6.95 ML 2.0 Sincik (Adıyaman) 599705
19-08-2023 17:09:33 37.791 35.976 15 ML 1.5 Feke (Adana) 599703
19-08-2023 16:51:21 38.449 37.584 6.86 ML 1.7 Darende (Malatya) 599702
19-08-2023 16:44:03 38.201 38.451 6.84 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya) 599700
19-08-2023 16:06:43 37.351 36.891 7.8 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 599701
19-08-2023 15:43:38 38.383 37.404 7.09 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 599698
19-08-2023 15:36:28 38.374 37.338 6.2 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 599699
19-08-2023 15:26:15 38.29 37.354 7.08 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 599694
19-08-2023 15:01:11 37.988 36.336 13.8 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 599697
19-08-2023 14:13:30 36.672 31.068 39.69 ML 2.0 Akdeniz - Antalya Körfezi - [21.26 km] Serik (Antalya) 599696
19-08-2023 14:09:56 37.848 36.136 9.14 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) 599695
19-08-2023 13:57:46 37.945 36.292 7 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş) 599693
19-08-2023 13:55:53 38.308 37.854 11.38 ML 1.9 Akçadağ (Malatya) 599692
19-08-2023 13:18:40 38.055 38.276 7 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) 599691
19-08-2023 12:46:48 38.387 37.244 7.08 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 599686
19-08-2023 12:40:09 38.474 29.158 7 ML 1.0 Ulubey (Uşak) 599689
19-08-2023 12:38:20 38.487 29.148 5.1 ML 0.7 Eşme (Uşak) 599688
19-08-2023 12:32:04 37.608 35.895 13 ML 1.4 Kozan (Adana) 599690
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