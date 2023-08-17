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Tekirdağ'da göçmen operasyonu: 6 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2023
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Tekirdağ’da göçmen operasyonu: 6 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

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