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Şehit Burak Can Güngör son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2023
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Şehit Burak Can Güngör son yolculuğuna uğurlandı

Van'da görevi sırasında kalp krizi geçiren ve şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör'ün cenazesi, Adana'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

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