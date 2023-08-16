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Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2023
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Sakarya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Son dakika haberleri... Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

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