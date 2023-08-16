Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu

Bir kadın ve bir erkek yolcu, kavga eden iki tarafı uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. İki yolcunun kavga ettiği anlar, yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, taraflardan birinin durakta inmesiyle sona erdi.

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