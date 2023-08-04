CHP'li Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi
CHP'li Avcılar Belediyesi önünde toplanan işçiler eylem yaptı. Ücretlerinde düzenleme isteyen işçiler, bazı müdürlerin maaşlarının artırılmasına rağmen kendilerine zam yapılmadığını belirtti. Sendika temsilcisi, yöneticilerin kafalarına göre sistem uyguladığını, işçilere mobing uyguladığını söyledi.
Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası'na üye işçiler, Avcılar Belediyesi'nde çalışan bin 160 işçinin maaşlarının düzeltilmesi için eylem yaptı. Avcılar Belediyesi önünde toplanarak ücretlerinde iyileştirme yapılmasını isteyen işçiler, sloganlar attı. Belediye İş 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Savaş Doğan, geçen yıl yürürlükte imzaladıkları sözleşme ardından her ürünün fiyatının kat kat arttığını, Avcılar Belediyesi yönetiminin bazı müdürlerin maaşlarını 30 bin TL'ye çıkarıldığı halde işçilerinin 12 bin TL aylık ücretle geçinmelerinin istendiğini söyledi.
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