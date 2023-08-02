Son dakika! Uzman isimden ’Konya fayı’ uyarısı: 6 veya 6,5 büyüklüğünde deprem üretebilir

"ANA FAY TEK PARÇA HALİNDE KIRILIRSA..."



Konya fay zonunun yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda 4 kilometre eninde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Fetullah Arık, "Konya fay zonu ana fayı, hemen Konya Ovası'yla dağları sınırlayan bölge içerisinde, Yukarıpınarbaşı'ndan başlayarak Selçuk Üniversitesi kampüsünün batısından güneye doğru Yazır bölgesinden geçip, Hatıp bölgesine uzanan yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda bir fay zonu. Bu fay zonu parçalı kırıklardan oluşuyor. Yüzeydeki genişliği 4 kilometre kadar izlenebiliyor. 2009 yılı 10-11 Eylül tarihlerinde bölgede 4,5 ile 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Ondan sonra meydana gelen daha büyük bir deprem bizim daha önceki açıklamalarımızda ve bilim insanlarının ortaya koyduğu sonuçlara göre, bu Konya fay zonu ana fayı 50 kilometre uzunluğunda daha da uzun belki örtü altında.

Çünkü devamlılığı da var. Ana fay tek parça halinde kırılırsa, 6 ile 6,5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip ancak yine belki de mutlu bir gelişme fay parçaları kırıklığı olması, tümünün aynı anda kırılmasının çok yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmiyoruz. Ancak vatandaşlarımızın yine de en kötü senaryoya göre, hazırlıklı olmaları gerekiyor. 6,5 büyüklüğünde bir deprem tabii ki dünkü yaşadığımız depreme göre, çok daha fazla ciddi hissedilecektir ve yıkıma da neden olacaktır. Ama normalde 5,1 büyüklüğünde bir deprem eğer binalar hizmet almışlarsa yıkıma neden olmayacaktır. Bunun için bir paniğe ya da endişeye gerek yok" şeklinde konuştu.