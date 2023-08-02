Bodrum'da panik anları: Milyon dolarlık tekne alev topuna döndü
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yangın çıkan motoroyattaki 8 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi. Yangının söndürülmesinin ardından motoryat battı.
Türkbükü açıklarında 12 metre uzunluğundaki motoryatta saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Motoryattaki 8 kişi, ekipler ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü. Motoryat söndürme çalışmalarının ardından battı. Yangın, bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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