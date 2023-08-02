02 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bodrum'da panik anları: Milyon dolarlık tekne alev topuna döndü

Bodrum'da panik anları: Milyon dolarlık tekne alev topuna döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2023
ABONE OL
Bodrum’da panik anları: Milyon dolarlık tekne alev topuna döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yangın çıkan motoroyattaki 8 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi. Yangının söndürülmesinin ardından motoryat battı.

Türkbükü açıklarında 12 metre uzunluğundaki motoryatta saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Motoryattaki 8 kişi, ekipler ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü. Motoryat söndürme çalışmalarının ardından battı. Yangın, bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA