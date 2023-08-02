Bodrum’da panik anları: Milyon dolarlık tekne alev topuna döndü

Motoryattaki 8 kişi, ekipler ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü. Motoryat söndürme çalışmalarının ardından battı. Yangın, bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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