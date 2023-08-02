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Akdeniz'de gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi! AFAD detayları duyurdu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
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Akdeniz’de gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi! AFAD detayları duyurdu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.52'de Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Depremin derinliği ise 6.07 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 00.52'de Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada depremin yerin 6.07 kilometre derinliğinde yaşandığı da ifade edildi.

DEPREMİN DETAYLARI

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