Diyarbakır’da yol verme tartışması: 4 sağlıkçı bıçaklandı

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde vaka almaya giden sağlık ekibinin önü bir minibüs tarafından kesildi. Araçtan inen şüpheli grup, sağlık çalışanlarına saldırıp 4 kişiyi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sağlıkçılar M.Z.Ö., E.Ç., Ş.Ö. ve F.T. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.