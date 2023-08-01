01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da yol verme tartışması: 4 sağlıkçı bıçaklandı

Diyarbakır’da yol verme tartışması: 4 sağlıkçı bıçaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
ABONE OL
Diyarbakır’da yol verme tartışması: 4 sağlıkçı bıçaklandı

Son dakika haberleri... Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle 4 sağlıkçı bıçaklandı. Olaya karışan şüphelilerden 3’ü gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde vaka almaya giden sağlık ekibinin önü bir minibüs tarafından kesildi. Araçtan inen şüpheli grup, sağlık çalışanlarına saldırıp 4 kişiyi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sağlıkçılar M.Z.Ö., E.Ç., Ş.Ö. ve F.T. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, şüphelilerden 3 kişi gözaltına aldı. Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma devam ederken, sağlıkçıların tedavi devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA