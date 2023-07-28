AŞURE NASIL YAPILIR? Tam kıvamında aşure yapmanın püf noktaları! Tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler...
Aşure tarifi ve yapılışı hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. Muharrem ayının 10. Gününde müslüman alemi hem geleneklerimiz açısından hem de islam dini açısından önemli olan aşure tatlısını yapar ve çevresiyle paylaşır. Peki, pratik, en lezzetli aşure nasıl yapılır? İşte kolay aşure tarifi yapılışı ve malzemeleri...
En pratik ve kolay hazırlanan aşure tarifi! Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak idrak ediliyor. Aşure Günü bu yıl 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Müslümanlar, aşure günü'nün gerçekleştiği Muharrem ayında aşure yapıp, komşularına dağıtırlar. Peki, aşure nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, aşure tarifi yapılışı ve malzemeleri!
AŞURE NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
· 250 gram buğday
· 4 buçuk litre sıcak su
· 100 gram pirinç
· 1 adet portakal kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)
· 1 adet limon kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)
· 2 adet orta boy elma (soyulmuş, küp doğranmış)
· 4 yemek kaşığı kuru üzüm
· 1 su bardağı kuru fasulye
· 1 su bardağı nohut
· Yarım su bardağı çiğ badem
· 2 yemek kaşığı kuş üzümü
· 1 avuç fındık
· 1 avuç ceviz
· 10 adet kuru kayısı(doğranmış)
· 900 gram toz şeker
· 10 adet karanfil
· 1 su bardağı su (bir cezvede karanfil ile kaynatmak için
SÜSLEMEK İÇİN
· 1 adet ayıklanmış nar
· Yarım su bardağı toz antep fıstığı
· Yarım su bardağı file antep fıstığı
· 5 adet dilimlenmiş kuru incir
· 2 yemek kaşığı tarçın
· 1 yemek kaşığı susam
· Yarım su bardağı çiğ badem
· Yarım su bardağı fındık (kararmaması için servis etmeden hemen önce ekleyin)
YAPILIŞI
Öncelikle buğday, nohut ve kuru fasulyeyi bir gece önceden ayrı ayrı suda bekletin.
Buğdayı 3 litre suya ekleyerek boza kıvamı alacak şekilde ve iyice yumuşayıp dağılana kadar haşlayın. Gerekirse su eklenerek kıvamı tutturun.
Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı haşlayıp iyice pişirin. Kabukları çıkarsa ayırın ve atın. Kuru kayısı ve kuru inciri küp küp doğrayın.
Ayrı ayrı 5'er dakika haşlayıp süzün. Haşlama suyu aşurenin rengini koyulaştıracağından tencereye eklemeyin.
Bu noktaya kadar haşladığınız malzemeleri birleştirip pişirin. Karanfil ekleyin. Koyuluğu boza kıvamına gelene kadar su ekleyin.
Son olarak, şeker ekleyin ve karıştırarak pişirin. Şeker eklendikten sonra uzun süre pişirmek nohut ve kuru fasulye gibi malzemelerin sertleşmesine neden olur. Bu nedenle şekeri en son ekleyin.
Tanelerin dibe çökmemesi için aşureyi kaselere doldurmadan önce ılınmasını bekleyin. Ilık aşureyi kaselere koyup üzerini süsleyerek servis edin.
PÜF NOKTALARI
Kıvamı, şeker oranı bir de renginin kararmaması için; aşure yaparken içine girecek malzemelerin sıralaması oldukça önemli. Ayrıca buğdaylar önce bol suda pişmeli.
Ardından içine sırasıyla diğer bakliyatlar, kuru meyveler, şeker ve ardından da kuru yemişler ilave edilmeli. Buğday başta olmak üzere tüm bakliyatları bol bol suda en az 3-4 kez yıkamak gerekiyor.
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