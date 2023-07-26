İzmir'de feci kaza! Otomobil motosikletle çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı
Son dakika haberine göre İzmir'de kontrolden çıkan otomobil elektrikli motosikletle çarpıştı. Araç şarampole yuvarlanırken, kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarptığı kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Ovakent Mahallesi yolunda E.K. (36) yönetimindeki 35 UJD 87 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Suriye uyruklu A.M'nin (28) kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.
Kazada otomobil sürücüsü E.K. ve araçta bulunan A.K. (30), İ.K. (3), S.K. (10) ile elektrikli motosikletteki A.M, B.F. (28) ve H.M. (2) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikeleri bulunan ve hamile olduğu öğrenilen B.F. ile H.M, A.K, İ.K. ve S.K. buradaki müdahalenin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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