Türkiye çöl sıcaklıklarının etkisi altına giriyor! O saatlerde dışarı çıkmayın uyarısı | 5 günlük yeni hava tahmin raporu paylaşıldı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı