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Türkiye çöl sıcaklıklarının etkisi altına giriyor! O saatlerde dışarı çıkmayın uyarısı | 5 günlük yeni hava tahmin raporu paylaşıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2023
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Türkiye çöl sıcaklıklarının etkisi altına giriyor! O saatlerde dışarı çıkmayın uyarısı | 5 günlük yeni hava tahmin raporu paylaşıldı

Geçtiğimiz hafta Fas üzerinden Türkiye’ye gelen sıcak hava dalgası vatandaşlara zor anlar yaşattı. Türkiye'yi önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak hava dalgası beklerken, "Çöl sıcakları” perşembe günü başlayacak. Sıcaklıkların derece artacağı belirtilirken, saat 10-16 arası dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden hızla yükselen küresel hava sıcaklığıyla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. Uyarıda 2023 yılının dünyanın en sıcak yılı olacağı; bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorlarının kırılabileceği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yurda yeni bir sıcak hava dalgasının geleceğini belirtti. Fas üzerinden yurda giriş yapan sıcak hava dalgası vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ederken, Meteoroloji'den yeni uyarılar geldi.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI

19 TEMMUZ ÇARŞAMBA

20 TEMMUZ PERŞEMBE

21 TEMMUZ CUMA

22 TEMMUZ CUMARTESİ

23 TEMMUZ PAZAR

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Van ve Hakkâri'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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