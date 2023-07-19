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İstanbul’da cinayet gibi kaza! Polis uygulamasından kaçtı bisikletçiyi öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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İstanbul’da cinayet gibi kaza! Polis uygulamasından kaçtı bisikletçiyi öldürdü

Cinayet gibi kaza İstanbul’da sabah saatlerinde meydana geldi. Polis denetiminden kaçan sürücü, bisikletçi Doğanay Güzelgen’i çarparak öldürdü. Kaçan sürücü Temel Ünlü’nün yerine arkadaşı suçu üstlenmek istedi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yürek yakan bir trafik kazası yaşandı.

Bir grup bisiklet tutkunu, her gün yaptıkları gibi saat 05.30'da Bostancı'da buluştu. Grup üyeleri, diğer arkadaşlarını beklerken, siyah bir otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarptı. Güzelgün savrulurken kullandığı bisiklet ikiye bölündü.

Sabah'ın haberine göre, evli ve iki çocuk babası Güzelgün olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Temel Ünlü ise yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Kısa bir süre sonra ise M.C.Ç. isimli kişi olay yerine gelerek aracı kendisinin kullandığını söyleyip suçu üslenmek istedi. Ancak bisikletçiler kaçan sürücüyü gördüklerini söyleyince polis, gelen kişiyi ve kaza sonrası araçta bulunan kadını gözaltına aldı.

Ünlü'nün, sahil yolunda uygulama yapan trafik polislerinden kaçtığı sırada kaza yaptığı öğrenildi. Araçta 1.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüphelinin gözaltında tutulduğu karakol önünde toplanan bisikletliler yaşanan kazaya isyan etti. Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Gazi Bilir, yıllardır sporcu arkadaşlarıyla her sabah bisiklet sürmeye çıktıklarını, Bağdat Caddesi'nde hızlı araç kullanma sorununun önlenemediğini belirterek "Kaza yapan kişi kaçıyor ve yarım saat sonra bir başkası geliyor. Bugün bir aileye ateş düştü" dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Kadıköy'de polisten kaçan araç sürücüsünün sabah gezisi için toplanan bisiklet grubundaki Doğanay Güzelgen'e çarparak ölümüme neden olduğu korkunç kazanın ardından gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Can Çoban ve Ceren Karaca adliyeye getirildi. Çoban, aracı kullanan Temel Ünlü'nün suçu üstlenmesini istediğini söylerken Karaca ise alkollü olduğu için aklının karıştığını söyledi. Şüpheli kadın savcılıktan serbest bırakılırken şüpheli Çoban ise adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakıldı.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Kazanın ardından araç sürücüsü Temel Ünlü yaya olarak kaçarak izini kaybettirirken şaşırtan bir gelişme yaşandı. Ünlü'nün bir arkadaşı olay yerine gelerek kendini şoför gibi göstermeye çalıştı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Temel Ünlü ve yanındaki Ceren K. gözaltına alındı.

"TEMEL KAZAYI ÜSTLENMEMİ İSTEDİ"

Evli ve iki çocuk babası Doğanay Güzelgün'ün hayatını kaybettiği acı olay sonrası emniyet işlemleri tamamlanan 2 şüpheli de İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli Mehmet Can Çoban, "Temel Ünlü benim 5 yıllık arkadaşımdır. Temel olay günü ikametime geldi. Kaza yaptığından bahsetti. Bu kazayı üstlenmemi istedi. Temel kazada yaralı ya da ölen olduğunu söylemedi. Aracı teslim almamı istedi bende olay yerine gidip aracı kullandığımı söyledim. Olay yerindeki polislerden kaza sonucunda bir kişinin ağır yaralı olduğunu öğrendim. Bu durumu öğrendikten sonra tüm olayı anlattım ve sürücünün Temel olduğunu söyledim. Olay günü aracı ben kullanmıyordum" dedi.

"ALKOLLÜ OLDUĞUMDAN KARIŞTIRDIM"

Olay anında araç içerisinde bulunan Ceren K. ise savunmasında, "Olayın telaşı ve alkollü olmam nedeniyle sürücünün Mehmet Can Çoban olduğunu söyledim ancak daha sonra hatamın farkına vardım. Aracı Temel Ünlü isimli şahıs kullanıyordu. Gerekli teşhis işlemini yaptım. Kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaya çalıştım. Mehmet Can Çoban isimli şahsı tanımıyorum. Temel aracı kullanırken aşırı alkollüydü ve uyuşturucu madde kullanmıştı" ifadelerini kullandı.

BİR ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

İfadelerinin ardından şüpheli Ceren K. savcılıktan serbest kalırken, şüpheli Mehmet Can Çoban adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakıldı. Araç sürücüsü Temel Ünlü'yü yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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