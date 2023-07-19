İstanbul’da cinayet gibi kaza! Polis uygulamasından kaçtı bisikletçiyi öldürdü

"TEMEL KAZAYI ÜSTLENMEMİ İSTEDİ"

Evli ve iki çocuk babası Doğanay Güzelgün'ün hayatını kaybettiği acı olay sonrası emniyet işlemleri tamamlanan 2 şüpheli de İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli Mehmet Can Çoban, "Temel Ünlü benim 5 yıllık arkadaşımdır. Temel olay günü ikametime geldi. Kaza yaptığından bahsetti. Bu kazayı üstlenmemi istedi. Temel kazada yaralı ya da ölen olduğunu söylemedi. Aracı teslim almamı istedi bende olay yerine gidip aracı kullandığımı söyledim. Olay yerindeki polislerden kaza sonucunda bir kişinin ağır yaralı olduğunu öğrendim. Bu durumu öğrendikten sonra tüm olayı anlattım ve sürücünün Temel olduğunu söyledim. Olay günü aracı ben kullanmıyordum" dedi.