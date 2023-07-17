Kavurucu sıcaklıklar sürecek mi? Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı | ’O güne dikkat’ diyerek uyarı geldi 🌞

Sıcaklık Türkiye genelinde etkisini sürdürecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın doğu ve kuzey kesimleri için kısa süreli de olsa yağış uyarısı var.

Yurdun diğer kesimlerinde ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.