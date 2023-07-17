Kavurucu sıcaklıklar sürecek mi? Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı | 'O güne dikkat' diyerek uyarı geldi 🌞
Türkiye şiddetli yağışlar yerini aşırı sıcaklara bıraktı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kavurucu çöl sıcaklarının yeni haftada da etkisini sürdüreceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada hava nasıl olacak sorusuna yanıt verdi? İşte yeni haftada Türkiye'nin hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Geçtiğimiz hafta Fas üzerinden yurda giriş yapan sıcak hava dalgası vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Vatandaşlar sıcak hava dalgası bu hafta devam edecek mi? sorusuna yanıt ararken, beklenen açıklama geldi.
Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak şu bilgileri verdi:
"Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın doğu ve kuzey kesimlerinin gök gürültülü sağanacak beklendiğini tahmin ediyoruz. Yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İç kesimleri mevsim normalleri civarında. Doğu illerinde ise mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmeye devam edecek."
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIK 30 DERECENİN ÜSTÜNDE OLACAK
Peki, yeni haftada üç büyük ilde hava sıcaklığı nasıl olacak? Budak, Ankara, İstanbul ve İzmir'in hava durumuyla ilgili şunları aktardı:
"İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz, hava sıcaklığı 31 derece civarında seyredecek. İzmir'de yağış beklemiyoruz, hava sıcaklığı 27-37 derece civarında. Mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyrediyor anlamına geliyor. Ankara'da üç gün yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı 31-32 derece civarında olacak."
Hafta ortasından itibaren yeni bir sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren hissedilir ölçüde artacak.
METEOROLOJİ GÜN VEREREK UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren tekrar yükseleceği belirtildi.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI
17 TEMMUZ PAZARTESİ
21 TEMMUZ CUMA
HANGİ İL KAÇ DERECE OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
TEKİRDAĞ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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